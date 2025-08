Manifestation à Soueida pour réclamer le retrait des troupes gouvernementales

Des centaines d'habitants de Soueida dans le sud de la Syrie ont manifesté vendredi, réclamant le retrait des troupes gouvernementales et la fin du « blocus » imposé selon eux à cette province à majorité druze qui se relève de violences meurtrières. Un cessez-le-feu a mis fin le 20 juillet à une semaine d'affrontements intercommunautaires qui ont fait des centaines de morts, mais la situation reste tendue et l'accès à la province difficile. Dans la ville même de Soueida, quelque 200 manifestants, dont des femmes et enfants, se sont rassemblés sur la place principale, selon un correspondant de l'AFP. Ils portaient des pancartes réclamant « la fin du blocus » ou « l'ouverture d'un couloir humanitaire avec la Jordanie » voisine. Certains brandissaient le drapeau druze aux cinq couleurs. « Nous réclamons la levée du blocus imposé à la province de Soueida et le retrait des forces gouvernementales de tous les villages », a déclaré Rawan Abou Assaf, une militante de la société civile. Les habitants accusent les forces gouvernementales, déployées dans des parties de la province mais pas dans la ville même, de leur imposer un blocus, ce que les autorités démentent. Selon un autre manifestant, Khaled Salloum, « la situation à Soueida est catastrophique, l'aide qui parvient ne suffit pas ». Plusieurs convois d'aide sont entrés dans la province depuis le cessez-le-feu, dont un jeudi dépêché par l'ONU qui a indiqué vouloir ainsi « répondre aux besoins urgents des familles et communautés touchées par les récents développements sécuritaires ». La région de Soueida a été le théâtre d’affrontements entre druzes - une minorité issue de l'islam chiite - et bédouins sunnites, avant que les combats ne s'étendent avec l’intervention des forces gouvernementales et de combattants tribaux venus prêter main forte aux bédouins. Les violences ont fait plus de 1.400 morts, majoritairement druzes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Selon l'OSDH, « le pouvoir impose un blocus à la province de Soueida pour faire plier ses habitants ». Un photographe de l’AFP dans la ville a observé de longues files d’attente devant les rares boulangeries encore ouvertes. Depuis la fin des combats, la route principale reliant Soueida à Damas est coupée et des groupes armés alliés aux autorités contrôlent ses environs et entravent la circulation selon l'ONG. Le pouvoir accuse des groupes druzes de couper la route. « Comment l'activité commerciale pourrait-elle reprendre si les groupes armés hors-la-loi contrôlent la région », a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Noureddine al-Baba, interrogé par l'AFP. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

