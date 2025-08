Conférence à Tripoli dédiée à la transition écologique des entreprises

La ville de Tripoli, au Liban-Nord, a accueilli cette semaine la conférence Green Forward 2025, consacrée à la transition écologique des entreprises libanaises, ont indiqué les organisateurs. L’événement, qui s’est tenu mercredi à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli (CCIAT), a groupé plus de 150 participants et parties prenantes, « dont des organisations d’appui aux entreprises (BSOs), des PME, des décideurs politiques et experts du Liban, de l’Union européenne et du Sud global ». Organisée par la Business Incubation Association in Tripoli (BIAT), en partenariat avec l’ONG SPARK avec un financement de l’Union européenne, la conférence s’inscrit dans le programme Green Forward, qui « vise à encourager le développement d’une économie durable et circulaire au Liban et en Afrique du Nord ». Sept pays sont ciblés : l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. Green Forward constitue la première composante d’un projet plus large, Green and Circular Economy in the Southern Neighbourhood, lancé dans le cadre de la politique européenne de voisinage et doté d’un budget de 4 millions d’euros sur deux ans (2024-2026). « Au Liban et dans la région sud-méditerranéenne, l’objectif du programme est de renforcer les capacités des organisations d’appui aux entreprises (BSOs) afin qu’elles deviennent des facilitateurs de l’écosystème, en comblant le fossé entre les politiques et leur application sur le terrain », précise un communiqué. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

