La Défense civile à Gaza fait état de 11 morts dans des attaques israéliennes

La Défense civile à Gaza a indiqué que 11 personnes avaient été tuées vendredi par des frappes aériennes et des tirs israéliens dans le territoire palestinien, dont deux qui attendaient près d'un site de distribution d'aide. Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmud Bassal, cinq personnes ont été tuées dans une frappe aérienne près de la ville de Khan Younès, dans le sud de Gaza, et quatre autres dans une frappe distincte visant un véhicule à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'elle ne pouvait pas confirmer les frappes sans les coordonnées spécifiques de l'endroit. Deux autres personnes ont été tuées et plus de 70 blessées par des tirs israéliens alors qu'elles attendaient de l'aide près d'un centre de distribution alimentaire géré par la Fondation Humanitaire de Gaza (GHF, soutenue par Israël et les Etats-Unis), entre les villes de Khan Younès et Rafah, a encore déclaré à l'AFP M. Bassal. L'armée israélienne n'a pas commenté immédiatement. Des milliers de Gazaouis se rassemblent quotidiennement près des points de distribution de vivres à Gaza. La controversée GHF, une initiative privée, est devenue l'un des principaux distributeur d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les organisations internationales et les ONGs, qui continuent de travailler dans l'enclave, refusent de collaborer avec cet organisme. Les restrictions imposées aux médias par Israël, qui assiège Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas, et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties. La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée. En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait au moins 60.249 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère gazaoui de la Santé, jugées fiables par l'ONU. Selon le Cogat, un organisme du ministère israélien de la Défense, chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, plus de 200 camions d'aide ont été collectés et distribués la veille dans l'enclave. L'ONU estime que Gaza a besoin d'au moins 500 camions d'aide par jour.

