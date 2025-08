Witkoff attendu à Gaza, une rare visite diplomatique étrangère | Direct

Le Qatar va augmenter sa fourniture d'électricité à la Syrie

Du côté de la Syrie, le fonds de développement du Qatari annoncé que le riche émirat du Golfe va étendre son programme de fourniture d'électricité à la Syrie en payant du gaz d'Azerbaïdjan transporté via la Turquie. Les nouvelles livraisons seront reçues " à la centrale électrique d'Alep et distribuées dans diverses villes et quartiers ", a indiqué le Qatar Fund for Development dans un communiqué.

Ce gaz, visant à permettre de pallier les coupures de courant récurrentes en Syrie, portera la capacité de production du programme qatari à 800 mégawatts par jour, a indiqué le fonds qatari pour le développement.

Le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a renversé Bachar el-Assad en décembre, cherche à reconstruire le pays ravagé par près de 14 années de guerre civile. Le conflit a gravement endommagé les infrastructures électriques syriennes, entraînant des coupures pouvant durer plus de 20 heures par jour.