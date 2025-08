Une nouvelle présidente pour l'Académie des Oscars

L'Académie des Oscars a annoncé jeudi avoir élu à sa présidence la productrice britannique du film « A Star is Born », Lynette Howell Taylor.Mme Howell Taylor, qui a également produit les films « Blue Valentine » et « Mr. Wolff », devient la cinquième femme à prendre la tête de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui chaque année décerne les Oscars.Précédemment, en tant que membre du Conseil des gouverneurs de l'Académie, la nouvelle présidente avait permis de « redynamiser (son) travail de récompense », a salué le directeur exécutif de l'organisation, Bill Kramer.Après une forte chute d'audience pendant le Covid, la prestigieuse cérémonie des Oscars a connu un regain d'intérêt auprès des téléspectateurs. Près de 20 millions de personnes ont regardé la dernière...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte