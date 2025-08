Trump fait construire une massive salle de bal à la Maison Blanche

Donald Trump, qui remodèle la Maison Blanche à son goût, va y adjoindre une massive salle de bal pour les réceptions officielles, l'un des plus gros chantiers du célébrissime site depuis plus d'un siècle. Sa porte-parole a précisé que le président lui-même et des donateurs privés, dont l'identité n'a pas été révélée, financeraient ce projet à 200 millions de dollars. "Depuis 150 ans, les présidents, les gouvernements et le personnel de la Maison Blanche attendaient une grande salle de réception à la Maison Blanche", a affirmé Karoline Leavitt. "Il n'y a jamais eu de président qui soit doué pour les salles de bal", a commenté plus tard le dirigeant de 79 ans, dans un échange avec la presse. "Je suis doué pour construire des choses et ce sera construit rapidement et dans les temps. Ce sera très beau", a promis l'ancien promoteur immobilier, qui a assuré que le caractère du bâtiment d'origine serait préservé. Le nouveau bâtiment doit avoir une surface de plus de 8.000 mètres carrés et une capacité de 650 personnes, et les travaux doivent débuter en septembre de manière à se terminer "bien avant" la fin du second mandat de Donald Trump le 20 janvier 2029, a précisé la porte-parole. L'objectif est d'accueillir en particulier les grands dîners donnés en l'honneur de chefs d'Etat étrangers, jusqu'ici organisés dans un vaste pavillon temporairement planté dans les jardins. Colonnes La salle de bal sera, selon des maquettes rendues publiques par la Maison Blanche, un imposant édifice blanc aux très hautes fenêtres, doté de colonnes ainsi que d'un frontispice rappelant le bâtiment principal, dont la façade est connue dans le monde entier. Elle doit être construite à l'emplacement de l'actuelle aile orientale, ou "East Wing", où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame. Ce chantier s'annonce comme l'un des plus importants sur le site depuis la rénovation et les travaux d'agrandissement menés par le président Theodore Roosevelt au début du XXème siècle. Le président Harry Truman avait également supervisé d'importants travaux entre 1948 et 1952, sans toutefois altérer la structure extérieure. Donald Trump évoquait depuis longtemps sa volonté de construire une salle de bal à la Maison Blanche, et a indiqué jeudi s'être inspiré de celle du complexe de golf de Turnberry (Ecosse), l'une des propriétés détenues par sa famille. Sa fastueuse résidence Mar-a-Lago en Floride lui sert également de modèle pour façonner la Maison Blanche à son image. Le milliardaire républicain, s'inspirant des patios de Mar-a-Lago, a par exemple dallé la pelouse de la célèbre roseraie de la Maison Blanche, où sont souvent organisés des événements officiels. Donald Trump, qui ne recule jamais devant l'ostentation, a aussi chargé le Bureau ovale d'ornements dorés et installé deux immenses drapeaux américains sur les pelouses. La Maison Blanche est la résidence ainsi que le lieu de travail des présidents américains depuis 1800. Le premier à y vivre a été John Adams, le deuxième président des Etats-Unis. Le bâtiment, incendié en 1814 par les troupes britanniques, avait été rapidement reconstruit.

