La Fondation maronite dans le monde lance la huitième session de son académie

La Fondation maronite dans le monde a lancé la huitième session des activités de l'Académie maronite, mise en place par Michel Eddé, ex-ministre, fondateur de l'organisation et ancien PDG de L'Orient-Le Jour. Ses activités sont destinées à des dizaines de jeunes Libanais de la diaspora en vue de renforcer leurs liens avec leur pays natal. Selon un communiqué publié hier par la fondation, les jeunes expatriés (âgés entre 20 et 30 ans) ont suivi des cours en ligne portant sur l'histoire du Liban et de l'Église maronite, ainsi que sur les défis qu'affronte celle-ci à l'heure actuelle. Toujours selon le texte, 80 d'entre eux se rendront au Liban entre le 2 et le 17 août pour participer à plusieurs rencontres, notamment avec le président de la République, Joseph Aoun, et le patriarche maronite, Béchara Raï. Au programme également des journées touristiques et des conférences avec plusieurs députés, ministres, ainsi que des historiens et figures du monde de l'économie.

