Syrie: formation d'une commission d'enquête sur les violences à Soueida

Le ministère syrien de la Justice a annoncé jeudi la formation d'une commission chargée d'enquêter sur les violences intercommunautaires meurtrières survenues en juillet dans la province à majorité druze de Soueida, dans le sud du pays. Les affrontements, qui ont duré une semaine, ont fait plus de 1.400 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Dans un décret, le ministère de la Justice a indiqué vouloir faire la lumière sur "les circonstances qui ont conduit aux événements", enquêter sur "les attaques et les violations contre les citoyens" et déférer les auteurs des violations à la justice. La commission, composée de sept membres, comprend quatre juges, deux avocats et un général de brigade, et devrait rendre ses conclusions dans trois mois au maximum. La région de Soueida a été le théâtre d'une semaine d'affrontements entre druzes et bédouins sunnites, avant que les combats ne s'étendent avec l'intervention des forces gouvernementales et de combattants tribaux venus prêter main forte aux bédouins. Des exactions massives ont été rapportées par des ONG et des témoins, notamment des exécutions sommaires de druzes. bur-nad/tp © Agence France-Presse



