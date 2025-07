La France a été « un peu seule », regrette son Premier ministre

La France a été « un peu seule » dans la bataille commerciale face aux États-Unis, a déploré jeudi son Premier ministre, François Bayrou, estimant que ce n'était « pas la fin de l'histoire ». Le chef du gouvernement français, qui avait vivement critiqué lundi l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, déplorant une « soumission » de l'Europe, a estimé qu'il y avait « un processus encore pas totalement élucidé de ratification » de cet accord. « Il y a à vérifier quelle est la portée exacte de ces accords, et les États auront d'une manière ou d'une autre leur mot à dire », a-t-il ajouté. « Je sais que toutes les autorités françaises, et en particulier le président de la République (Emmanuel Macron), ont été ceux qui se sont battus le plus contre des concessions qu'on considérait comme excessives », a-t-il affirmé avant de s'interroger: « Est-ce que nous avons été un peu seuls ? Oui ». « Est-ce qu'on a le sentiment qu'à l'intérieur de l'Union européenne, des forces politiques et économiques étaient plutôt sur une ligne de trouver des accommodements ? Oui », a-t-il ajouté, en estimant que de son point de vue, « la voie pour l'Europe est une voie d'affirmation et de résistance quand il faut et de fierté le plus souvent possible ». La classe politique française a été unanime à dénoncer l'accord conclu entre le président américain, Donald Trump, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui prévoit notamment une hausse de 15% des droits de douane sur les exportations européennes. Le président Emmanuel Macron a déploré mercredi en Conseil des ministres que l'Union européenne n'ait pas été assez « crainte » dans ses négociations commerciales avec les États-Unis, affirmant que la France continuerait de faire montre « d'exigence et de fermeté » dans la suite des discussions. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

La France a été « un peu seule » dans la bataille commerciale face aux États-Unis, a déploré jeudi son Premier ministre, François Bayrou, estimant que ce n'était « pas la fin de l'histoire ». Le chef du gouvernement français, qui avait vivement critiqué lundi l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, déplorant une « soumission » de l'Europe, a estimé qu'il y avait « un processus encore pas totalement élucidé de ratification » de cet accord. « Il y a à vérifier quelle est la portée exacte de ces accords, et les États auront d'une manière ou d'une autre leur mot à dire », a-t-il ajouté. « Je sais que toutes les autorités françaises, et en particulier le président de la République (Emmanuel Macron), ont été ceux qui se sont battus le plus...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte