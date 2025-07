Washington et des pays alliés accusent l'Iran de mener une politique d' « assassinats et enlèvements » à l'étranger

Les États-Unis et une dizaine de pays alliés ont accusé l'Iran jeudi de mener une politique « d'assassinats et d'enlèvements » à l'étranger, selon une déclaration commune.

« Nous sommes unis dans notre opposition aux tentatives des services de renseignement iraniens visant à tuer, kidnapper et harceler des personnes en Europe et en Amérique du Nord, en violation flagrante de notre souveraineté », ont affirmé dans ce texte les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Albanie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, de la République tchèque, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Suède.