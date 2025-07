Les États-Unis annoncent des sanctions contre l'Autorité palestinienne

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions contre des responsables de l'Autorité palestinienne et de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), accusant les deux organismes d'avoir pris des mesures pour « internationaliser leur conflit avec Israël », selon un communiqué du département d'État américain.

L'annonce de ces sanctions américaines survient au moment où de nombreux États, dont la France, ont promis de reconnaître un État de Palestine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, provoquant la colère d'Israël et des États-Unis qui parlent d'une « récompense » faite au Hamas dans la bande de Gaza. Washington, principal allié d'Israël, accuse l'OLP et l'Autorité palestinienne de « continuer à soutenir le terrorisme, y compris par l'incitation et la glorification de la violence », et indique que les sanctions consistent en un refus de visa pour des membres des deux organismes.

« Il est dans l'intérêt de notre sécurité nationale d'imposer des sanctions et de tenir l'OLP et l'Autorité palestinienne responsables du non-respect de leurs engagements et de la remise en cause des perspectives de paix », a poursuivi le département d'État. Ce dernier reproche en outre à l'OLP et l'Autorité palestinienne de « soutenir des actions au sein d'organisations internationales qui sapent et contredisent les engagements antérieurs ».

L'Autorité palestinienne, dont le président est Mahmoud Abbas, gouverne la Cisjordanie occupée, tandis que l'OLP, créée en 1964, est le mouvement fondateur représentant les Palestiniens.