Pour sauver Bolsonaro, Trump maintient la pression sur le Brésil

Le gouvernement américain a renforcé mercredi sa pression sur le Brésil, en soutien à l'ex-président Jair Bolsonaro, en annonçant de nouvelles sanctions contre le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, avant de rendre effectifs les 50% de droits de douane annoncés sur les produits brésiliens.

Le premier coup est venu du département du Trésor, avec des sanctions visant M. de Moraes, que Washington accuse de « détentions arbitraires » et de non-respect de « la liberté d'expression ». Le Trésor estime que le juge a profité de sa position pour « cibler des opposants politiques, notamment l'ex-président Jair Bolsonaro, des journalistes, des réseaux sociaux américains et d'autres entreprises américaines et internationales ».

Le président américain, Donald Trump, a par ailleurs signé mercredi un décret imposant 50% de surtaxes douanières aux produits brésiliens, à l'exception notamment des avions, du jus et de la pulpe d'orange, des noix du Brésil, et de certains produits en fer, acier ou aluminium. Selon le décret, la surtaxe, qui entrera en vigueur à partir du 6 août, se justifie par « la menace inhabituelle et extraordinaire que constitue le Brésil pour la sécurité nationale, l'économie et la politique étrangère des États-Unis ».

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a riposté, s'engageant mercredi à défendre la souveraineté de son pays contre la décision du président américain.Ce jour est un « jour sacré de la souveraineté », a-t-il déclaré lors d'une cérémonie officielle à Brasilia, promettant de « défendre (...) la souveraineté du peuple brésilien face aux mesures annoncées par le président des États-Unis ».

Mercredi, Juanita Goebertus, la directrice pour les Amériques de Human Rights Watch, organisation internationale de défense des droits humains, a déclaré que les droits de douane et sanctions imposés par les États-Unis au Brésil constituaient une « violation flagrante de l'indépendance judiciaire » du pays.

« Chasse aux sorcières »

« Alexandre de Moraes s'est octroyé le droit d'être juge et jury pour orchestrer une chasse aux sorcières illégale contre des citoyens et entreprises américaines et brésiliennes. Les sanctions de ce jour rappellent que le Trésor tiendra pour responsables ceux qui menacent les intérêts américains et la liberté de nos citoyens », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, cité dans un communiqué. Ces sanctions entraînent le gel de l'ensemble des avoirs détenus par M. de Moraes aux États-Unis ainsi que l'interdiction pour des citoyens ou entreprises américaines de faire affaire avec le juge brésilien, sous peine de poursuites. Elles viennent compléter celles annoncées par le département d'État le 18 juillet, qui visaient tous les juges de la Cour suprême ainsi que leurs proches parents, qui sont tous désormais interdits d'entrer aux États-Unis.

« Que cela serve d'avertissement à ceux qui voudraient bafouer les droits de leurs concitoyens. Une robe de juge ne peut pas vous protéger », a réagi sur X le secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Le gouvernement brésilien a qualifié ces sanctions d' « arbitraires » et d' « injustifiables », et y voit « une attaque grave et inacceptable contre la souveraineté » du Brésil, d'après un communiqué de l'Agence brésilienne pour la défense légale de l'État (AGU).

« Très reconnaissant »

Fort de ce soutien américain, le fils de l'ancien président, Eduardo Bolsonaro, s'est dit « très reconnaissant », appelant « les autres leaders du monde libre à s'unir aux États-Unis ». Jair Bolsonaro, allié de Donald Trump, est poursuivi dans son pays pour une tentative présumée de coup d'État après sa défaite lors de l'élection de 2022. Son procès doit s'achever dans les prochaines semaines et l'ex-chef d'État (2019-2022), âgé de 70 ans, risque plus de 40 ans de prison. Outre le port d'un bracelet électronique, Jair Bolsonaro est contraint de rester chez lui soirs et week-ends, et interdit de recourir aux réseaux sociaux et de contacter ambassades et autorités étrangères.

Les autorités brésiliennes ont également adopté une posture très ferme concernant la lutte contre la désinformation, la Cour suprême ayant durci en juin dernier la régulation des réseaux sociaux. Le juge Moraes avait bloqué durant 40 jours X au Brésil, jusqu'à ce que le réseau du multimilliardaire Elon Musk se conforme aux ordres de supprimer des comptes accusés de diffuser des infox. Pour les mêmes raisons, il a ordonné en février le blocage de la plateforme vidéo Rumble, prisée des conservateurs américains.