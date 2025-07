Une attaque de missiles et de drones russes fait au moins six morts à Kiev

Une attaque de missiles et de drones russes sur Kiev a fait au moins six morts et une cinquantaine de blessés jeudi à l'aube, à quelques heures d'un vote crucial au Parlement ukrainien sur un projet de loi anticorruption. « À l'heure actuelle, six personnes ont été tuées, dont un garçon de six ans et sa mère », a indiqué le président Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé un « nouveau spectacle meurtrier » de la part de la Russie, alors que les États-Unis pressent Moscou de mettre un terme à plus de trois ans d'invasion de l'Ukraine. « Aujourd'hui, le monde a vu une fois de plus la réponse de la Russie à notre désir de paix, partagé avec l'Amérique et l'Europe », a poursuivi le dirigeant ukrainien. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé « 309 drones de frappe de type Shahed et divers » autres drones, ainsi que « huit missiles de croisière » sur l'Ukraine, ajoutant que la principale cible de l'attaque était Kiev. L'armée a ajouté avoir abattu 288 drones et trois missiles. Des journalistes de l'AFP sur le lieu d'une frappe ont vu des immeubles résidentiels en ruine, des voitures calcinées et retournées, et des pompiers tenter d'éteindre des résidus d'incendie tandis que des secouristes recherchaient des survivants dans un amoncellement de gravats. Évoquant « un matin horrible à Kiev », où « des bâtiments résidentiels ont été détruits et des écoles et hôpitaux endommagés », le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiha a estimé sur X qu'il était « temps de mettre la pression maximale sur Moscou ». « Le président Trump a été très généreux et très patient avec Poutine, essayant de trouver une solution », a-t-il poursuivi ; « il est temps de synchroniser toutes les mesures de sanctions. Il est temps d'imposer la paix par la force » alors que le président russe « ne cherche qu'à détruire et tuer ». Tchassiv Iar Jeudi matin, l'armée russe a affirmé avoir conquis la ville de Tchassiv Iar, ancien bastion de l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine, au coeur des combats depuis plusieurs mois. Une information démentie par l'armée ukrainienne dans la foulée. « Bien sûr, ce n'est pas vrai (...) c'est un mensonge total », a déclaré à l'AFP Viktor Tregoubov, porte-parole du groupement de forces Khortytsia, en charge de la zone. Loi critiquée La nouvelle vague de frappes nocturnes contre Kiev est intervenue à quelques heures d'un vote crucial au Parlement pour revenir sur une loi très critiquée révoquant l'indépendance d'instances de lutte contre la corruption. Cette loi votée le 22 juillet prévoyait de placer l'agence nationale anticorruption (le NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (le SAP) directement sous la tutelle du procureur général, lui-même nommé par le chef de l'Etat. Décriée par la société civile et l'Union européenne, la loi ainsi adoptée avait provoqué les premières manifestations d'ampleur en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022. Des centaines de personnes étaient encore rassemblées mercredi soir à Kiev, peu avant les bombardements. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a finalement proposé un nouveau projet de loi rétablissant l'indépendance des agences concernées, que les élus doivent examiner jeudi. Les forces russes ont multiplié les attaques meurtrières en Ukraine ces derniers jours, au moment où le président américain Donald Trump a donné dix jours à compter de mardi à Vladimir Poutine pour mettre un terme au conflit sous peine de sanctions. Mardi, trois soldats ukrainiens avaient été tués et 18 blessés par une frappe russe contre un camp d'entraînement militaire. Au cours de la nuit précédente, au moins 25 civils dont une femme enceinte et une quinzaine de personnes détenues dans une colonie pénitentiaire de la région de Zaporijjia (sud), avaient perdu la vie dans des bombardements russes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

