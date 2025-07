Le cinéma en plein air au cœur des villages libanais

Organisé depuis 25 ans par l’Institut français du Liban, Ciné Caravane propose chaque année au mois d’août des projections de films en plein air, gratuites, dans les villages libanais. Porté par les antennes de l’Institut français du Liban en région, en partenariat avec des municipalités et des associations locales, cet événement invite petits et grands à vivre un moment de culture, de partage et de convivialité. Depuis sa création en 2000, Ciné Caravane reste fidèle à sa mission : rendre le septième art accessible partout et apporter le cinéma sur grand écran là où il ne va habituellement pas. En chiffres, cela représente près de 100 films projetés, plus de 400 projections dans plus de 170 villages et des dizaines de milliers de spectateurs à travers le Liban. En 2025, Ciné Caravane qui débutera le 1er août à Barbara, entre Jbeil et Batroun, marquera 18 étapes en sillonnant les routes des régions libanaises et se clôturera le 30 août à Sebeel, dans le Nord. À l’affiche cet été : Les Gardiennes de la planète, un documentaire réalisé par Jean-Albert Lièvre, inédit au Liban, Prodigieuses, une fiction de Frédéric et Valentin Potier inspirée de l’histoire de deux sœurs pianistes, et Flow, le film d’animation oscarisé et multiprimé réalisé par Gints Zilbalodis. Les projections auront lieu à 20h, en français sous-titrées en arabe, et l’entrée est libre. Pour les détails de la programmation : www.if-liban.com Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

