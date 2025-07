L'Espagne fera venir 13 enfants de Gaza pour les soigner dans ses hôpitaux

L'Espagne fera venir 13 enfants gazaouis malades et leurs familles à bord d'un avion militaire médicalisé depuis la Jordanie afin qu'ils puissent recevoir un traitement dans des hôpitaux espagnols, a annoncé mercredi la ministre de la Défense, Margarita Robles. « On est train de terminer de médicaliser un avion A-400 qui se rendra à Amman pour ramener 13 enfants souffrant de maladies et leurs familles gazaouies (...) afin qu'ils soient traités dans différents hôpitaux en Espagne », a expliqué Mme Robles à des journalistes. L'avion devait partir pour Amman ce mercredi. Ce n'est pas la première fois que l'Espagne, l'un des pays européens les plus critiques vis-à-vis de l'offensive israélienne à Gaza, accueille des enfants gazaouis malades depuis le début de l'actuel conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le 7 octobre 2023. « La situation à Gaza est absolument terrible, le niveau de cruauté dont fait preuve (Benjamin) Netanyahu (le Premier ministre israélien, NDLR) est absolument inacceptable et je pense que la communauté internationale doit réagir », a souligné Mme Robles, qui s'exprimait en marge d'un déplacement près de Madrid. Le gouvernement espagnol dirigé par le socialiste Pedro Sánchez avait déjà annoncé lundi qu'il larguerait dans le courant de la semaine 12 tonnes de nourriture sur Gaza, à un moment où le risque de famine menace le territoire palestinien. Cette guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Les représailles d'Israël depuis lors ont fait au moins 60.034 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui ne fait pas la distinction entre civils et combattants.

