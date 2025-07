«  L’avenir du Liban sera radieux, si Dieu le veut  », affirme Boukhari

L’ambassadeur d'Arabie saoudite au Liban, Walid Boukhari, s'est déclaré convaincu mercredi que « l’avenir du Liban sera radieux, si Dieu le veut », après avoir salué « le modèle de coexistence dans toutes les régions libanaises » et souligné « l’importance de préserver toutes les composantes du pays ».

Le diplomate s’exprimait en marge d’une tournée dans le Akkar (nord), où il a rendu visite au mufti de la région, cheikh Zayd Bakkar Zakaria, en sa résidence dans le village de Qornet Akkar, rapporte un communiqué relayé par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Il s’est ensuite rendu au bureau de Dar el-Fatwa à Halba, où s’est tenue une réunion élargie en présence de plusieurs personnalités religieuses, parlementaires, administratives et sociales.

« Le message du royaume est clair : il s’agit de préserver toutes les composantes de chaque pays et de respecter leurs spécificités, ce que j’ai personnellement constaté, que ce soit durant la période de vacance présidentielle ou concernant l’accord de Taëf », a-t-il dit dans une référence à la période entre la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre 2022 et le début de celui de Joseph Aoun le 9 janvier 2025, ainsi que l'accord qui a mis fin à la guerre civile de 1975-1990. « Le royaume tient à toutes les composantes, libanaises, syriennes et palestiniennes, sans privilégier une partie par rapport à une autre », a déclaré de son côté le mufti.

Il a également exprimé l’espoir que « des accords devraient prochainement être signés entre les gouvernements libanais et saoudien », en référence au réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays amorcé depuis le début du mandat de Joseph Aoun. L’Arabie saoudite n’a toutefois pas encore autorisé ses ressortissants à se rendre au Liban, contrairement à d’autres pays du Golfe comme les Émirats arabes unis.