Grève des employés de la fonction publique au Liban jeudi et vendredi

Le Rassemblement des fonctionnaires a indiqué mercredi dans un communiqué que les employés de la fonction publique au Liban seront uniquement en grève jeudi et vendredi cette semaine, en attendant une réunion qui permettra de définir la suite de cette mobilisation dans les semaines à venir.

La grève des fonctionnaires avait été lancée début juillet, après l'approbation par le gouvernement d'une série d’augmentations de salaires pour plusieurs catégories de hauts fonctionnaires, que plusieurs syndicats de la fonction publique ont qualifiée de « méprisante », alors que les salaires des agents publics n’ont toujours pas été ajustés à leur niveau d’avant la crise de 2019, qui a lourdement déprécié la livre libanaise. Elle avait toutefois été suspendue le 16 juillet dans l'attente de négociations avec l'exécutif.

Les fonctionnaires disent avoir pris la décision d'observer uniquement deux jours de grève cette semaine, « pour ne paralyser l'administration que dans les cas de nécessité ». Une position qui s'inscrit dans le cadre d'une volonté de donner la possibilité aux autorités « pour trouver des solutions rapides qui réduiront la souffrance des fonctionnaires, malgré le fait que le gouvernement n'a fait aucun pas sérieux pour rendre justice aux employés de la fonction publique ».

La question du niveau des salaires dans la fonction publique est l’un des dossiers les plus épineux auxquels doit s’attaquer le gouvernement de Nawaf Salam, formé en février dernier. Les rémunérations n’ont pas été ajustées de façon à totalement compenser l’effondrement de la livre, mais de nombreuses voix considèrent que l’administration libanaise compte trop d’effectifs, manque d’efficacité et coûte trop cher. Avant la crise, les rémunérations dans la fonction publique représentaient un tiers du budget de l’État, à l’époque où celui-ci tournait autour de 15 milliards de dollars. Le nombre exact de fonctionnaires dans l’administration publique n’est pas connu avec précision. Certaines sources l'estiment entre 200 000 et 300 000 personnes, en comptant les forces armées.