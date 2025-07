Russie: des bâtiments engloutis sous l'eau, mais pas de panique après le tsunami

« Notre usine est en train de plonger sous l'eau ! », s'exclame en larmes une habitante de Severo-Kourilsk, en regardant les vagues inonder le port de cette ville russe du nord des îles Kouriles, après un puissant séisme.

Depuis une colline, cette femme observe le bâtiment englouti de l'usine de transformation de fruits de mer Alaïd et des conteneurs flotter librement, dans une vidéo diffusée par la chaîne de télévision Zvezda.

« Quatre vagues du tsunami » se sont abattues sur Severo-Kourilsk mercredi, l'eau ayant atteint une zone côtière jusqu'à 200 mètres de la rive, selon le maire du district des îles de Kouriles du Nord, Alexandre Ovsiannikov.

Un séisme de magnitude 8,8, le plus puissant dans la région en près de 73 ans, a frappé mardi au large de la péninsule russe du Kamtchatka, provoquant des tsunamis en Russie et au Japon et déclenchant des alertes dans presque tous les pays riverains du Pacifique.

« Chacun de vous a ressenti ces secousses, chacun de vous a compris à quel point c'était grave », a souligné M. Ovsiannikov, s'adressant dans une vidéo à environ 2.500 habitants locaux qui ont été évacués vers une zone sécurisée.

« Le séisme était très fort, dans beaucoup d'appartements des meubles sont tombés, la vaisselle s'est cassée », a raconté par téléphone au journal officiel Rossiïskaïa Gazeta un habitant de Severo-Kourilsk, Oleg Stoutchinski, tout en assurant que « la plupart des gens restent calmes ».

« Il n'y a pas de panique », lui fait écho un autre habitant, Sergueï Lakomov, en affirmant qu'il n'y a que des touristes et ceux qui ont de petits enfants qui s'émeuvent.

Une site d'information local, Astv.ru, a diffusé des images des rues désertes de Severo-Kourilsk après l'évacuation, où une alarme sonore se faisait encore entendre.

Selon l'institut géophysique américain (USGS), le séisme est survenu vers 23H24 GMT mardi à 20,7 km de profondeur, à 126 km au large de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe.

Cette magnitude est la plus forte enregistrée au Kamtchatka depuis le 5 novembre 1952, quand un séisme de magnitude 9 survenu pratiquement au même endroit avait déclenché des tsunamis dévastateurs dans tout l'océan Pacifique.

Le service sismologique du Kamtchatka a prévenu que des répliques pouvant aller jusqu'à 7,5 sont attendues.