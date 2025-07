Enquête en France sur un potentiel contrat d'assassinat d'un avocat de Benjamin Netanyahu

Une information judiciaire a été ouverte lundi en France après une plainte d'un avocat dénonçant la possible existence d'un contrat d'assassinat le visant dans le cadre de sa défense du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a indiqué le parquet de Paris. L'information judiciaire a été ouverte contre X pour « association de malfaiteurs », a précisé le parquet, dénonçant la « violation du secret de l'enquête ».

Selon le journal français Le Parisien qui a révélé l'information, Me Olivier Pardo a fait état de ce projet présumé après qu'un homme, Rudy Terranova, lui a annoncé lors d'un rendez-vous à son cabinet le 16 juillet avoir été missionné pour le supprimer, ce qu'a confirmé une source proche du dossier.

Cette mission, que Ruddy Terranova n'entendait pas exécuter, lui aurait été confiée lors d'un séjour au Sénégal par des « Libanais du Hezbollah », reprochant à l'avocat d'être l'un des défenseurs de Benjamin Netanyahu, visé depuis novembre 2024 par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité et crime de guerre dans la bande de Gaza.

L'entretien s'est déroulé en présence de deux avocats, un collaborateur et une stagiaire, qui ont été entendus par les enquêteurs. « Je suis serein, ça fait partie des risques de mon métier quand on défend des causes qui en France font polémique », a réagi auprès de l'AFP Me Pardo, également avocat de la ministre française Rachida Dati et du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour. « Je fais confiance à la justice pour déterminer si cette menace est réelle ou fantasmagorique », a-t-il ajouté.

Ruddy Terranova a été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire la semaine du 21 juillet, selon Le Parisien. M. Terranova a été un temps soupçonné d'être l'auteur de la tentative d'assassinat en 2007 de Karim Achoui, à l'époque avocat, avant d'être acquitté en première instance et en appel.

Lors des deux procès, il a été présenté comme l'informateur d'un commissaire de police à Versailles entre 2006 et 2007, puis évincé car « instable et dangereux ».

M. Terranova conteste avoir été un informateur. « Il n'a jamais collaboré avec les services de police » et n'a jamais 'balancé' quiconque de toute son existence », ont indiqué dans un communiqué mardi ses avocats Joshua Kafil et Jean-Christophe Basson-Larbi.

Agé de 47 ans, il a été condamné en 2004 pour des violences en lien avec sa radicalisation islamiste. C'est en prison, où il purgeait une peine en lien avec le grand banditisme, qu'il s'est radicalisé, selon Le Parisien.