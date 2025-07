Les houthis publient une vidéo de membres d'équipage d'un bateau attaqué

Les rebelles houthis au Yémen ont publié lundi des images présentées comme celles de membres de l'équipage du navire marchand Eternity C qu'ils avaient attaqué et coulé début juillet en mer Rouge. Dans un communiqué, les houthis ont affirmé que « 11 membres d'équipage ont été secourus en mer, dont deux blessés. Un corps, trouvé à bord du navire avant son naufrage, a été transporté à la morgue ». Dans la vidéo, ils ont montré 10 membres d'équipage. Aussitôt après l'attaque, les Etats-Unis avaient accusé les houthis d'avoir kidnappé « de nombreux » membres d'équipage du navire battant pavillon libérien Eternity C, alors que les rebelles avaient affirmé les avoir secourus et placés en « lieu sûr ». La mission européenne Aspides déployée dans la zone avait indiqué que 15 des 25 membres de l'équipage du vraquier Eternity C, attaqué les 7 et 8 juillet, étaient portés disparus, dont quatre présumés morts. La vidéo diffusée par les houthis semble montrer le moment où les membres d'équipage, majoritairement des Philippins, ont été sortis de l'eau, portant des gilets de sauvetage. Un homme, présenté par les houthis comme un électricien, est montré allongé sur un lit. Aspides avait déclaré qu'un électricien russe à bord du navire avait perdu une jambe. Avant l'attaque contre le cargo Eternity C, les rebelles yéménites avaient revendiqué une attaque contre le Magic Seas, qui avait coulé et dont l'équipage avait pu être secouru. Les houthis, soutenus par l'Iran, affirment mener ces attaques contre des navires qu'ils estiment liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, en proie à la guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Cette guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement palestinien en Israël le 7 octobre 2023. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

