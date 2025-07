Visite de Deriane et d'autres représentants religieux sunnites chez Joumblatt

L’ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a reçu lundi le grand mufti de la République, le cheikh Abdel Latif Deriane, accompagné d'une délégation de Dar el-Fatwa à son domicile situé dans le quartier Clemenceau, à Beyrouth. Le chef du Parti démocratique libanais, Talal Arslane, et les autres muftis sunnites des régions libanaises étaient également présents lors de cette rencontre, à l'issue de laquelle le cheikh Deriane a affirmé que celle-ci s'était avérée « amicale et constructive » et qu'elle en appellerait d'autres, selon l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). Cette réunion entre le leader druze et le plus haut représentant de l'islam sunnite au Liban s'inscrit dans un contexte marqué par les récentes tensions communautaires ayant donné lieu à des affrontements entre factions druzes et tribus bédouines sunnites, épaulées par les forces du gouvernement de Damas, qui ont fait plus de 1 200 morts en une semaine dans la région de Soueida, dans le sud de la Syrie. Ce nouvel épisode de violences confessionnelles dans le pays voisin avait laissé craindre un possible débordement de ces tensions au Liban. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

