En Ukraine, huit blessés dans des attaques nocturnes russes, une base aérienne visée

Au moins huit civils, dont une fillette de 2 ans, ont été blessés dans des frappes nocturnes russes en Ukraine, ont annoncé lundi les autorités du pays, selon lesquelles la cible principale était une base aérienne dans l'ouest du pays. « Huit personnes ont été blessées » dans ces attaques de drones et missiles, a indiqué le président Volodymyr Zelensky. A Kiev, la capitale, des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant l'alerte aérienne, qui a duré plus de six heures. Cinq habitants ont été blessés, des vitres de leurs immeubles ayant été soufflées par une explosion, a détaillé le maire Vitali Klitschko. Une fillette de 2 ans fait partie des blessés, selon la police. Des attaques de drones ont blessé une femme de 49 ans et une adolescente de 15 ans dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et un homme de 32 ans dans la ville Kherson (sud), ont indiqué les autorités régionales. Au total, la Russie a lancé 324 drones et sept missiles contre l'Ukraine pendant la nuit, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne, en assurant avoir détruit ou brouillé 309 drones et deux missiles. « La destination principale de la frappe était la ville de Starokostiantyniv, dans la région de Khmelnytsky », a ajouté l'armée de l'air. Située dans l'ouest du pays, à des centaines de kilomètres du front, cette ville abrite un important aérodrome militaire et est très régulièrement visée par les attaques aériennes russes. Le porte-parole de l'armée de l'air, Iouriï Ignat, a ensuite précisé à l'AFP que des missiles hypersoniques russes Kinjal « volaient justement » en direction de Starokostiantyniv. Aucune information sur d'éventuels dommages sur cette installation n'a été publiée. Le gouverneur régional a assuré que l'attaque n'avait pas fait de victimes ou blessés. Les autorités ukrainiennes ne dévoilent habituellement que les pertes parmi les civils. Confrontée depuis plus de trois ans à l'invasion russe, l'Ukraine demande à ses alliés occidentaux de lui fournir davantage de moyens de défense aérienne, notamment de puissants systèmes américains Patriots. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Au moins huit civils, dont une fillette de 2 ans, ont été blessés dans des frappes nocturnes russes en Ukraine, ont annoncé lundi les autorités du pays, selon lesquelles la cible principale était une base aérienne dans l'ouest du pays.« Huit personnes ont été blessées » dans ces attaques de drones et missiles, a indiqué le président Volodymyr Zelensky. A Kiev, la capitale, des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant l'alerte aérienne, qui a duré plus de six heures. Cinq habitants ont été blessés, des vitres de leurs immeubles ayant été soufflées par une explosion, a détaillé le maire Vitali Klitschko. Une fillette de 2 ans fait partie des blessés, selon la police.Des attaques de drones ont blessé une femme de 49 ans et une adolescente de 15 ans dans la région de Dnipropetrovsk...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte