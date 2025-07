Leila Solh Hamadé parraine la cérémonie de remise des diplômes des élèves du lycée Riad el-Solh

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, a parrainé la cérémonie de remise des diplômes des élèves de la section secondaire du lycée officiel mixte Riad el-Solh à Ras el-Nabeh, à Beyrouth. La cérémonie a rassemblé un grand nombre de participants, dont la directrice du lycée Abir Homsi, le directeur général du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Fadi Yarak, l’ancien directeur Riad el-Khatib, ainsi que des personnalités éducatives, des membres des corps administratif et enseignant, et les familles des élèves.

À cette occasion, la ministre Leila el-Solh a annoncé l’équipement de toutes les classes du lycée, à tous les niveaux d’enseignement, avec des tableaux interactifs les plus récents, en préparation au futur projet du Centre d’intelligence artificielle.

Après l’entrée des diplômés, une allocution de bienvenue a été prononcée, suivie par celle de la directrice Mme Homsi, qui a déclaré : « Il y a neuf ans, j’ai pris la direction de ce lycée, et j’ai eu la chance de l’assumer juste après sa réhabilitation, grâce à un généreux don de la Fondation al-Walid ben Talal. Je me souviens bien, Madame la Ministre, de vos paroles à l’époque : «Nous avons rénové le bâtiment, à vous de travailler sur les élèves et de forger leur personnalité.» Cette phrase m’a accompagnée durant toutes ces années, elle a été notre moteur pour construire une équipe éducative qui œuvre à former des citoyens actifs, cultivés, respectueux, et en phase avec les évolutions de notre époque. »

La ministre Leila el-Solh a ensuite pris la parole : « Chers élèves, nous avons reçu un pays que nous avons mal gouverné. Nous ne voulons pas d’un Liban résigné, vendant des bananes, accueillant des touristes et fréquentant des lieux de divertissement. Nous voulons un Liban ambitieux, avide de grandeur, porteur de progrès et de valeurs. Nos cœurs vous accompagnent. Tenez bon. Le Liban a besoin de vous. Soutenez-le et il vous soutiendra. Félicitations pour vos diplômes. »

Enfin, Leila el-Solh a reçu une plaque d’honneur de la directrice Abir Homsi, avant de remettre elle-même quelques diplômes aux étudiants.