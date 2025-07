Gaza: l'armée israélienne annonce une "pause tactique" quotidienne dans plusieurs zones

L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle observerait "une pause tactique" quotidienne dans plusieurs zones de la bande de Gaza et la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés pour les convois de l'ONU et des ONG afin de faire face à une crise de la faim qui s'aggrave. "La pause sera observée de 10H00 à 20H00 (7H00 à 17H00 GMT) à partir d'aujourd'hui (dimanche)", à commencer par les zones de Deir-al-Balah (centre), al-Mawasi (sud) et la ville de Gaza (nord) où il n'y a "pas d'opérations militaires", indique l'armée dans un communiqué. Des "couloirs permanents" seront mis en place "de 6H00 à 23H00 (3H00 à 20H00 GMT) pour permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU et des organisations d'aide humanitaire qui livrent et distribuent de la nourriture et des médicaments à la population de la bande de Gaza", ajoute-t-elle. L'armée israélienne précise que la décision a été coordonnée avec ces organisations, suite à "des discussions à ce sujet". Les habitants de ces zones ont été prévenus via une publication en arabe du porte-parole militaire israélien Avichay Adraee sur X. L'ONU ou les ONG opérant à Gaza n'ont pas réagi officiellement dans l'immédiat, tandis que des sources humanitaires, sceptiques en privé, ont dit attendre de voir les effets concrets de l'annonce israélienne sur le terrain. - Reprise des parachutages d'aide - Israël a diffusé dans la nuit de samedi a dimanche les images d'un parachutage de "sept lots d'aide contenant de la farine, du sucre et des conserves" sur la bande de Gaza, après des semaines de pression internationale pour permettre l'arrivée de vivres et autres denrées vitales à la population affamée, dans le territoire palestinien ravagé par plus de 21 mois de guerre. Le parachutage a été "mené en coordination avec des organisations internationales et dirigé par le Cogat (un organisme du ministère de la Défense, NDLR)", a indiqué l'armée dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche sur Telegram. Le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a estimé samedi que la reprise des largages d'aide humanitaire par voie aérienne au-dessus de Gaza constituait une démarche "inefficace" face à la catastrophe humanitaire qui ravage le territoire palestinien. La décision du gouvernement israélien survient après les déclarations du président Donald Trump qui a accusé le Hamas de ne pas vouloir un accord sur un cessez-le feu à Gaza. L'administration américaine et le gouvernement de Benjamin Netanyahu ont affirmé qu'ils allaient chercher des "solutions alternatives". La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait au moins 59.733 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. avm/feb © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle observerait "une pause tactique" quotidienne dans plusieurs zones de la bande de Gaza et la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés pour les convois de l'ONU et des ONG afin de faire face à une crise de la faim qui s'aggrave.

"La pause sera observée de 10H00 à 20H00 (7H00 à 17H00 GMT) à partir d'aujourd'hui (dimanche)", à commencer par les zones de Deir-al-Balah (centre), al-Mawasi (sud) et la ville de Gaza (nord) où il n'y a "pas d'opérations militaires", indique l'armée dans un communiqué.

Des "couloirs permanents" seront mis en place "de 6H00 à 23H00 (3H00 à 20H00 GMT) pour permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU et des organisations d'aide humanitaire qui livrent et distribuent de la nourriture et des...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte