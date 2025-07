Gaza: Londres veut larguer de l'aide humanitaire et évacuer des enfants ayant besoin d'une aide médicale

Le Royaume-Uni se prépare à larguer de l'aide humanitaire à la population de Gaza et à évacuer des « enfants ayant besoin d'une assistance médicale », a annoncé samedi un porte-parole de Downing Street. « Le Premier ministre (Keir Starmer) a expliqué comment le Royaume-Uni allait également mettre en œuvre des plans visant à collaborer avec des partenaires tels que la Jordanie pour acheminer de l'aide par voie aérienne et évacuer les enfants ayant besoin d'une assistance médicale », a déclaré le porte-parole dans un communiqué, publié à l'issue d'un entretien téléphonique entre Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. La veille, Paris, Berlin et Londres ont exhorté le gouvernement israélien à « lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide ». Israël fait face à une pression internationale croissante concernant la situation humanitaire dramatique de Gaza. Il a très partiellement assoupli fin mai un blocus total imposé début mars à l'enclave palestinienne, qui a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité. Selon le Programme alimentaire mondial, l'agence de l'ONU s'occupant de l'aide alimentaire, un tiers environ des habitants de la bande de Gaza ne mangent pas pendant des jours. Vendredi, un responsable israélien a affirmé à l'AFP que les largages d'aide humanitaire allaient reprendre rapidement dans la bande de Gaza, territoire ravagé par plus de 21 mois de guerre et menacé de famine. Ces largages doivent se faire « sous la coordination des Emirats arabes unis et de la Jordanie », a-t-il dit sous couvert d'anonymat. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le Royaume-Uni se prépare à larguer de l'aide humanitaire à la population de Gaza et à évacuer des « enfants ayant besoin d'une assistance médicale », a annoncé samedi un porte-parole de Downing Street.« Le Premier ministre (Keir Starmer) a expliqué comment le Royaume-Uni allait également mettre en œuvre des plans visant à collaborer avec des partenaires tels que la Jordanie pour acheminer de l'aide par voie aérienne et évacuer les enfants ayant besoin d'une assistance médicale », a déclaré le porte-parole dans un communiqué, publié à l'issue d'un entretien téléphonique entre Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.La veille, Paris, Berlin et Londres ont exhorté le gouvernement israélien à « lever immédiatement les restrictions sur...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte