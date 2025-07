L’ordre de Malte lance quatre nouvelles unités médicales mobiles spécialisées

« Les témoignages des patients reflètent l’excellence et la reconnaissance pour les services auxquels l’ordre de Malte leur donne accès. Notre mission et nos valeurs communes sont de soutenir les plus vulnérables et de préserver leur dignité. Dans ces heures difficiles que vit le monde, et le Liban en particulier, nous prions pour que grâce à notre unité, à notre patriotisme et à notre humanité, nous nous rejoignions dans notre amour du Liban. Aimons-le chacun à sa manière, mais aimons-le. »

C’est par ces mots que le ministre de la Santé Rakan Nassereddine a exprimé son émotion et sa reconnaissance à l’ordre de Malte Liban (OML), à l’occasion du lancement par celui-ci de quatre nouvelles unités médicales mobiles spécialisées, dans son centre à Aïn el-Remmané, à Beyrouth. Outre le ministre de la Santé, étaient notamment présents Marwan Sehnaoui, président de l’OML, le nonce apostolique Mgr Paolo Borgia, le chef adjoint de la Finul à Naqoura représentant le chef de mission et commandant de la force, le général Diodato Abagnara, le commandant de MTC4L, ainsi que des présidents de conseils municipaux, des représentants de l’ambassade de l’ordre souverain de Malte et de fondations partenaires, aux côtés de plusieurs autres personnalités. Après la bénédiction de Mgr Borgia, le ministre Nassereddine a officiellement inauguré les nouvelles cliniques mobiles spécialisées, qui viennent compléter le réseau de soins de santé de l’ordre déployé dans les différentes régions du pays.

Les présents ont pu visiter les quatre véhicules qui offrent respectivement des services spécialisés en cardiologie, en soins dentaires, en santé pédiatrique et en santé féminine. Équipées de matériel médical de pointe et encadrées par des équipes spécialisées, grâce au soutien du département d’aide humanitaire du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, ces cliniques s’ajoutent aux huit unités mobiles existantes opérées par l’OML, avec l’objectif de garantir l’accès aux soins de santé primaires aux personnes vulnérables, notamment dans les zones reculées, en coordination avec le ministère de la Santé, les communautés locales et les municipalités – un enjeu d’autant plus crucial face à l’aggravation des crises et à l’augmentation des besoins.

La délégation a ensuite visité le centre de l’OML à Aïn el-Remmané, l’un des onze centres médico-sociaux que l’ordre opère dans le cadre du réseau national de soins de santé primaires au Liban.

Dans son allocution, le ministre Nassereddine a félicité l’ordre de Malte pour son esprit innovateur « qui reflète une vision commune avec le ministère de la Santé pour consolider le principe d’équité en matière de santé publique et fournir des services de qualité partout où le besoin se fait sentir ». « L’ordre de Malte, a-t-il ajouté, en rejoignant le programme d’accréditation lancé par le ministère, contribue de façon pionnière au renforcement des capacités nationales en matière de santé et à la promotion de normes de qualité. Dans ce contexte, je ne peux que saluer les initiatives communautaires entreprises par l’ordre et le rôle central qu’il joue dans la coordination sur le terrain avec l’équipe de soins de santé primaires. »

Marwan Sehnaoui a quant à lui indiqué que ces unités médicales mobiles spécialisées reflètent la capacité de l’organisation à répondre rapidement aux besoins sur le terrain, de même que son engagement à assurer l’accès aux services essentiels sur l’ensemble du territoire libanais. Il a remercié le ministre de la Santé pour sa confiance, espérant une collaboration continue pour développer des projets durables, dans le respect des valeurs partagées d’excellence et d’humilité, mises au service du peuple libanais pour l’inciter à rester sur ses terres et aider le pays à se reconstruire, soulignant le choix symbolique du centre de Aïn el-Remmané pour cet événement – un lieu qui incarne l’unité, la coexistence et le service à tous dans l’amour et la paix, en parfaite cohérence avec les valeurs de l’ordre.