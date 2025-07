Le lancement de SAQIRH II soutenu par la France : une nouvelle étape vers des soins durables

L’Agence française de développement (AFD) et Première urgence internationale ont organisé mardi dernier une cérémonie au centre de soins de santé primaires (PHCC) de l’association Amel à Bazourié pour marquer le lancement officiel et la signature de la seconde phase du projet SAQIRH. Sous le patronage du ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, et en présence de l’ambassadeur de France, Hervé Magro, l’événement a réuni des acteurs-clés, des ministres, des parlementaires, des représentants de l’AFD ainsi que des bailleurs de fonds et partenaires.Financé par la France à travers l’AFD et mis en œuvre par Première urgence, Amel Association International et Médecins du monde (MdM), le projet SAQIRH II continuera à soutenir 19 centres de soins de santé primaires accrédités répartis dans la Békaa, le Nord-Liban, le Akkar, Beyrouth, le Mont-Liban et le Sud.

Les discours prononcés par les représentants officiels et les partenaires ont insisté sur l’importance d’une collaboration continue et la nécessité de capitaliser sur les acquis et les enseignements de la première phase du projet. Ils ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer le réseau national de soins de santé primaires et à jeter les bases d’un système de santé plus durable, équitable et résilient.

Le ministre Rakan Nassereddine a déclaré pour l’occasion : « Le lancement du projet SAQIRH II illustre l’importance de la responsabilité partagée et de l’investissement collectif dans la santé au Liban de la part du gouvernement, de la société civile et de la communauté internationale. Grâce au soutien de partenaires, comme la France, et au travail inlassable d’organisations de la société civile, comme Amel, nous étendons nos services de soins de santé primaires pour que personne ne soit laissé de côté. »

M. Magro a réaffirmé l’engagement durable de la France, notant que « le centre de santé de Bazourié est un symbole fort. Un symbole de continuité, de résilience et de solidarité. La France est fière de soutenir, aux côtés de ses partenaires, la remise en service d’un tel lieu de vie et de soin ».

Charlotte Baudoin, responsable régionale pour le Moyen-Orient chez Première urgence internationale, a affirmé pour sa part : « Ce moment représente bien plus que le lancement d’un nouveau programme, il s’agit de la réaffirmation de notre engagement commun à veiller à ce que chaque personne au Liban, indépendamment de ses antécédents ou de sa situation, puisse accéder à des soins de santé de qualité lorsqu’elle en a le plus besoin. » Depuis 2020, le programme SAQIRH a permis de dispenser plus d’un million de prestations de soins de santé primaires, assurant un accès continu à des soins essentiels pour des centaines de milliers de bénéficiaires, Libanais comme réfugiés, malgré la crise prolongée.

Dans cette nouvelle phase, le projet poursuivra la fourniture de consultations, de médicaments et de services de diagnostic, tout en s’attachant à renforcer les processus d’accréditation des centres de santé, élargir les opportunités de formation pour les professionnels de santé, améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement afin de réduire les ruptures de stock et intégrer les services de santé mentale et de soutien psychosocial dans les soins primaires de routine.

Ces efforts s’inscrivent dans une vision partagée, notamment avec la coopération européenne, visant à construire un système de santé plus solide et plus inclusif pour toutes les communautés vivant au Liban.