La Défense civile fait état de 26 morts dans des opérations militaires israéliennes

La Défense civile à Gaza a fait état de 26 morts vendredi dans de nouvelles opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien dévasté et assiégé. Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que cinq Palestiniens avaient été tués dans une frappe dans le quartier d'al-Rimal à Gaza-ville, sur l'école al-Qahira transformée en abri pour des personnes déplacées par la guerre. Cinq autres ont été tués dans une frappe sur une tente de déplacés du marché d'al-Yarmouk dans le centre de la ville de Gaza, toujours selon l'organisation de premiers secours. Les autres personnes sont mortes dans des incidents séparés survenus majoritairement dans le nord de la bande de Gaza, et aussi à Deir al-Balah (centre), Khan Younès (sud) et Rafah (sud), d'après le bilan de la Défense civile. Ce dernier précise qu'au moins six personnes ont été tuées alors qu'elles attendaient de l'aide dans différentes parties du territoire palestinien. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas été en mesure de commenter dans l'immédiat ces faits rapportés par la Défense civile. Les restrictions imposées aux médias par Israël qui assiège la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties. La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. En riposte, Israël a juré de détruire le Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et son armée a lancé une offensive dévastatrice et meurtrière dans le territoire palestinien.

