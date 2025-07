Le Mexique dénonce la crise alimentaire dans la bande de Gaza, déclare sa présidente

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a dénoncé vendredi la crise alimentaire en cours dans la bande de Gaza, où un tiers des habitants ne mangent pas pendant des jours et où la malnutrition est en forte hausse selon le PAM. « Nous condamnons évidemment ce qui se passe en ce moment », a déclaré la présidente lors d'une conférence de presse en réponse à une question sur le risque de famine imminente et généralisée à Gaza dénoncé par l'ONU et les ONG. Mme Sheinbaum a rappelé la position du Mexique pour une solution « pacifique à deux Etats ». « Le Mexique parle et agit pour que se construise la paix », a-t-elle ajouté. La représentation mexicaine à l'ONU a souscrit jeudi à un appel de 15 pays pour que soit mis fin en urgence au manque de nourriture dans l'enclave, signé notamment par le Royaume Uni, la Norvège, la France, la Suisse, l'Allemagne et la Suède. Le Mexique reconnaît l'Etat de Palestine depuis 2012. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

