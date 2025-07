Une frappe israélienne fait un mort dans le sud du Liban

Le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'une personne avait été tuée vendredi par une frappe israélienne dans le sud du Liban, où Israël a dit avoir éliminé un responsable du Hezbollah pro-iranien. Malgré un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur après plus d'un an d'hostilités dont deux mois de guerre ouverte ayant fortement affaibli le Hezbollah, Israël bombarde régulièrement le Liban, principalement dans le sud. L'armée israélienne affirme viser le Hezbollah et accuse les autorités libanaises de ne pas agir suffisamment pour désarmer la formation pro-iranienne. Selon le ministère de la Santé, "une frappe aérienne israélienne sur une voiture dans la localité de Baraachit a fait un mort" vendredi. L'armée israélienne a indiqué avoir éliminé un responsable du Hezbollah pour le secteur de Bint Jbeil. "Ali Qoutan participait à la réorganisation du groupe terroriste dans la région de Bint Jbeil, au sud du Liban, et œuvrait au recrutement de combattants durant la guerre", a ajouté l'armée israélienne. Jeudi, l'armée israélienne avait déclaré avoir visé des stocks d'armes et des rampes de lancement de roquettes appartenant au Hezbollah dans le sud et "éliminé un terroriste du Hezbollah" à Aïta al-Chaab, près de la frontière avec Israël. En vertu de l'accord de trêve, le Hezbollah devait retirer ses combattants au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière israélienne, seules l'armée libanaise et les forces de maintien de la paix des Nations unies devant être déployées dans le secteur. Israël, qui devait de son côté retirer complètement ses troupes du Liban, les maintient toutefois dans cinq positions dans le sud du pays. jos/ila

© Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'une personne avait été tuée vendredi par une frappe israélienne dans le sud du Liban, où Israël a dit avoir éliminé un responsable du Hezbollah pro-iranien.Malgré un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur après plus d'un an d'hostilités dont deux mois de guerre ouverte ayant fortement affaibli le Hezbollah, Israël bombarde régulièrement le Liban, principalement dans le sud. L'armée israélienne affirme viser le Hezbollah et accuse les autorités libanaises de ne pas agir suffisamment pour désarmer la formation pro-iranienne. Selon le ministère de la Santé, "une frappe aérienne israélienne sur une voiture dans la localité de Baraachit a fait un mort" vendredi.L'armée israélienne a indiqué avoir éliminé un responsable du...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte