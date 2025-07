« La catastrophe humanitaire à Gaza doit cesser immédiatement », exhortent Paris, Londres et Berlin

»La catastrophe humanitaire à laquelle nous assistons à Gaza doit cesser immédiatement », ont exhorté vendredi Paris, Londres et Berlin, dans un communiqué commun. Réagissant à l'alerte lancée par l'ONU et les ONG qui dénoncent un risque de famine imminente et généralisée, les trois capitales européennes ont appelé le gouvernement israélien à « lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide ». La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne rappelent également à Israël qu'il « doit respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire ». « Le moment est venu de mettre fin à la guerre à Gaza », ajoutent-ils, exhortant « toutes les parties à mettre un terme au conflit en concluant immédiatement un cessez-le-feu ». Ils réitèrent leur appel à la libération des otages israéliens et au désarmement du Hamas. Ils disent également « s'opposer fermement à toute tentative visant à imposer la souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens occupés ». « Les menaces d'annexion, les colonies et les actes de violence commis par les colons à l'encontre des Palestiniens compromettent les perspectives d'une solution négociée prévoyant la coexistence de deux États », mettent-ils en garde. Jeudi, le premier ministre britannique, Keir Starmer, avait annoncé qu'il allait avoir un « entretien d'urgence » sur la situation à Gaza avec ses homologues français, Emmanuel Macron, et allemand, Friedrich Merz. Le communiqué publié vendredi ne précise pas s'il est paru avant ou après cet entretien. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

