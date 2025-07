L'armée américaine dit avoir tué un cadre de l'Etat islamique en Syrie

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir tué un cadre du groupe Etat islamique (EI) au cours d'une opération en Syrie. Cette opération a mené à « la mort d'un leader de l'Etat islamique Dhia Zawbaa Mossleh al-Hardani, et de ses deux fils adultes » également affiliés à l'EI, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Ces individus « représentaient une menace pour les Etats-Unis, pour la coalition, ainsi que pour le nouveau gouvernement syrien », a ajouté le Centcom dans un communiqué affirmant que trois femmes et trois enfants étaient également sur place mais n'avaient pas été blessés. Washington mène depuis des années des frappes et des raids en Syrie pour aider à prévenir une résurgence du groupe État islamique. L'EI a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014, proclamant son « califat » et lançant un règne de terreur avant d'être défait en 2019 par une coalition internationale. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir tué un cadre du groupe Etat islamique (EI) au cours d'une opération en Syrie.Cette opération a mené à « la mort d'un leader de l'Etat islamique Dhia Zawbaa Mossleh al-Hardani, et de ses deux fils adultes » également affiliés à l'EI, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).Ces individus « représentaient une menace pour les Etats-Unis, pour la coalition, ainsi que pour le nouveau gouvernement syrien », a ajouté le Centcom dans un communiqué affirmant que trois femmes et trois enfants étaient également sur place mais n'avaient pas été blessés.Washington mène depuis des années des frappes et des raids en Syrie pour aider à prévenir une résurgence du groupe État islamique. L'EI a pris le contrôle de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte