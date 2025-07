L’armée consacre un terrain à l’UL et à un hôpital militaire dans le Akkar

L’armée libanaise a cédé un terrain de 15 000 mètres carrés à Halba dans le Akkar, à l’extrême nord du Liban, en vue de la construction d’une branche de l’Université libanaise (UL) et d’un hôpital militaire régional. L’information a été annoncée par le député du Akkar Sajih Attié sur sa page Facebook, et confirmée à L’Orient-Le Jour par une source militaire. Selon M. Attié, le terrain est situé à Dahr Halba, à proximité de l’hôpital gouvernemental et d’un centre d’entraînement de l’armée. Le député a remercié le président de l’UL Bassam Badran, pour avoir donné son feu vert à l’implantation d’une branche de l’université publique dans la région. Il a ajouté que le commandant en chef de l’armée et le recteur de l’UL se rendront sur place début septembre, et que les plans ainsi que les appels d’offres devraient être finalisés avant la fin de l’année. Le Akkar est une région connue pour avoir été longtemps négligée par l’État, manquant pratiquement de toutes les infrastructures nécessaires pour faciliter la vie de ses habitants. La construction d’une branche de l’UL au Akkar est une revendication de longue date. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

