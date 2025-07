L'armée libanaise envoie des hélicoptères à Limassol pour aider à éteindre les incendies

L'armée libanaise a annoncé vendredi que deux hélicoptères militaires avaient pris la direction de l'île voisine de Chypre, pour y éteindre des incendies qui se sont déclarés mercredi près de Limassol (sud), faisant déjà deux morts. En début d'après-midi, les autorités chypriotes ont annoncé que les feux ont été contenus.

« Deux hélicoptères de l’armée de l’air libanaise ont décollé ce matin de la base aérienne de Beyrouth pour participer à l’extinction des incendies à Chypre, à l’initiative des autorités libanaises et en coordination entre le commandement de l’armée et les autorités chypriotes », a indiqué la troupe sur son site. Début juillet, des hélicoptères de l'armée avaient déjà participé à l'extinction de feux de forêt dans la région de Lattaquié, sur le littoral syrien, pendant près d'une semaine.

Les feux de forêt aux abords de Limassol, deuxième ville de Chypre, sont attisés par des vents violents et des températures élevées. La police chypriote avait indiqué que deux corps carbonisés ont été retrouvés dans une voiture calcinée prise par le feu qui s'est déclaré mercredi dans des secteurs de la région côtière du sud de l'île. Selon le porte-parole des pompiers, Andreas Kettis, l'incendie, qui a débuté dans le village de Malia, sur les hauteurs de Limassol, a ravagé 100 kilomètres carrés. Plus de 250 pompiers, 75 véhicules et des hélicoptères participent aux opérations pour lutter contre l'incendie. Le gouvernement avait appelé plusieurs pays à envoyer des avions pour les aider.

Le président libanais, Joseph Aoun, se trouvait à Chypre au début du mois et avait discuté avec son homologue Nikos Christodoulides des « moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines ».