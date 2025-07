L'ONU presse le Royaume-Uni d'annuler l'interdiction « disproportionnée » du mouvement Palestine Action

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Volker Türk a reproché au Royaume-Uni d'avoir interdit le mouvement Palestine Action, parlant d'une utilisation « dérangeante » de la loi contre le terrorisme, exhortant Londres à revenir sur sa décision.

« La décision apparaît disproportionnée et pas indispensable. Elle limite les droits de beaucoup de gens engagés aux côtés de Palestine Action et soutenant le mouvement sans commettre eux-mêmes la moindre action répréhensible et exerçant leurs droits à la liberté d'expression, la liberté d'association et de se rassembler pacifiquement », a déclaré Volker Türk dans un communiqué.