Vote sur l'annexion de la Cisjordanie : l'Iran dénonce la « nature expansionniste » d'Israël

L'Iran a condamné jeudi le vote non contraignant du Parlement israélien en faveur de l'annexion de la Cisjordanie occupée, dénonçant « la nature expansionniste » d'Israël. Le ministère iranien des Affaires étrangères a dit dans un communiqué « condamner » ce vote, qui constitue selon lui « un nouveau signe de la nature expansionniste et hégémonique de l'entité sioniste », en référence à Israël. Mercredi, plus de 70 députés du Parlement israélien ont voté un appel au gouvernement de Benjamin Netanyahu à annexer la Cisjordanie occupée, afin de « retirer de l'ordre du jour tout projet d'Etat palestinien ». Quelque 270 millions de dollars d'investissements ont également été validés ce jeudi par la commission des finances de la Knesset pour construire de nouvelles infrastructures et des routes reliant entre elles les plus de 150 colonies israéliennes illégales implantées dans le territoire palestinien occupé depuis 1967.

