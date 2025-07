Russie : une femme tuée dans une attaque de drone ukrainien

Une femme est morte et une autre a été blessée dans une attaque de drone ukrainien à Sotchi, dans le sud de la Russie, ont indiqué jeudi les autorités russes, au lendemain d'une nouvelle session de négociations russo-ukrainiennes à Istanbul. « Une personne est morte et une autre a été grièvement blessée par des fragments de drone dans le district d'Adler, à Sotchi », ont précisé les autorités de la région de Krasnodar (sud) sur Telegram. « Ce sont deux femmes qui se trouvaient dans la rue au moment de la chute des fragments », selon la même source. Au total, 42 drones ukrainiens ont été interceptés et détruits par les forces antiaériennes russes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont sept dans la région de Krasnodar, a affirmé le ministère russe de la Défense, dans un communiqué. Un des drones a touché une base pétrolière à Sirius, près de Sotchi, a indiqué un responsable local, Dmitri Plichkine, sur Telegram. L'Ukraine a prévenu qu'elle intensifierait ses frappes en Russie en réponse à la multiplication ces dernières semaines des attaques russes contre son territoire, qui ont tué des dizaines de civils. Russes et Ukrainiens ont conclu mercredi soir une troisième session de négociations directes à Istanbul en constatant l' « éloignement » de leurs positions pour mettre fin à la guerre déclenchée en 2022 et ne s'accordant au final que sur un nouvel échange de prisonniers.

