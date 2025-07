Le Parlement vote en faveur de la levée de l'immunité de Bouchikian, accusé de corruption

Le Parlement libanais a voté à une écrasante majorité en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de l'ex-ministre de l'Industrie Georges Bouchikian, accusé de corruption.

Selon les médias locaux, 99 députés ont voté pour cette levée de l'immunité, tandis que seul Jamil el-Sayed s'est abstenu, évoquant le fait qu'il fait partie des membres de la Haute cour chargée de juger les ministres et présidents, une instance qui n'a jamais été effectivement activée.

Le 8 juillet, le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, avait adressé une lettre au secrétariat général du Parlement, par l'intermédiaire du ministre de la Justice Adel Nassar, demandant la levée de l’immunité parlementaire de M. Bouchikian, actuellement député, afin d’engager des poursuites à son encontre pour détournement de fonds et falsification, selon des informations publiées en février. Le 1er juillet, le procureur général avait entendu l'ancien ministre sans toutefois prendre de mesures, parce qu'il bénéficie de l’immunité parlementaire pendant la session extraordinaire en cours.

Actuellement député du parti arménien Tachnag de Zahlé, Georges Bouchikian est le deuxième ministre du gouvernement de Nagib Mikati (2021-2025) à faire l'objet d'une procédure judiciaire dans une affaire de corruption. Son ancien collègue au ministère de l'Économie, Amine Salam, est en détention, avec plusieurs autres officiels, dans une affaire de pots-de-vin.

Dans un communiqué lundi, M. Bouchikian a indiqué qu'il avait effectivement « quitté le territoire libanais le 7 juillet 2025, dans le cadre d’un voyage personnel et familial planifié depuis plusieurs mois, et qu’à cette date, aucune décision de poursuite ni aucune demande officielle de levée de l’immunité n’avaient été émises à (son) encontre ». Il avait exprimé sa « pleine confiance dans le sens des responsabilités des députés et leur attachement à la préservation de la Constitution et des garanties institutionnelles », se disant convaincu que la Chambre « rendra sa décision avec discernement et impartialité, à l’abri de toute pression médiatique ou d’influence populiste ».

« Pas à pas »

La séance doit en outre permettre d'auditionner les anciens ministres des Télécoms Boutros Harb, Nicolas Sehnaoui et Jamal Jarrah dans le cadre de la formation éventuelle d'une commission d'enquête parlementaire sur le dossier des Télécoms qui avait fait scandale en 2019, également pour une affaire de gaspillage de fonds publics. Une affaire dans laquelle seraient impliqués les anciens ministres de Télécoms Nicolas Sehnaoui (2011-2014) Boutros Harb (2014-2016) et Jamal Jarrah (2016-2019). En novembre 2019, en plein mouvement de protestation contre le pouvoir, le procureur financier, qui était alors Ali Ibrahim, avait déféré ces trois anciens ministres devant la Cour suprême chargée de juger les ministres et présidents, une instance qui n'a jamais été formellement activée. Aucune suite n'avait été donnée à cette affaire à l'époque.

S'exprimant à ce sujet, le chef du Parlement, Nabih Berry, a déclaré que « la loi est complexe et nous avançons pas à pas ».

Selon le député Gebran Bassil, chef du Courant patriotique libre (CPL, aouniste), les trois anciens ministres sont notamment accusés d'avoir pris des décisions qui ont mené au gaspillage de « plus d'un milliard de dollars ». Le parlementaire du Hezbollah Hassan Fadlallah, qui a fait ces dernières années de la lutte contre la corruption son fer de lance, a de son côté rappelé lors de la séance qu'il avait à plusieurs reprises proposé de supprimer la Haute cour chargée de juger les ministres et présidents pour les affaires de corruption, mais que la Chambre n'avait jamais pris de décision à ce sujet. Kabalan Kabalan, du mouvement Amal, a pour sa part réclamé que ce soit cette cour « et non la justice normale » qui soit chargée de l'affaire.

La séance a été marquée par plusieurs coupures de courant, ainsi qu'un problème de sonorisation, qui a obligé une suspension temporaire de la réunion.