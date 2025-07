Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre les houthis

Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions à ce qu’ils ont désigné comme un réseau de contrebande de pétrole et d’évasion de sanctions lié aux rebelles yéménites houthis, qui serait actif entre le Yémen et les Émirats arabes unis, dans le cadre d’une nouvelle action ciblant le groupe soutenu par l’Iran. Le département du Trésor américain a annoncé dans un communiqué que les deux individus et les cinq entités sanctionnés mardi figuraient parmi les plus importants importateurs de produits pétroliers et blanchisseurs de fonds au profit des houthis. Ces rebelles « collaborent avec des hommes d’affaires opportunistes pour engranger d’énormes profits grâce à l’importation de produits pétroliers et permettre au groupe d’accéder au système financier international », a déclaré Michael Faulkender, secrétaire adjoint au Trésor. « Ces réseaux d’entreprises douteuses soutiennent la machine terroriste des houthis, et le Trésor utilisera tous les outils à sa disposition pour perturber ces stratégies. » Parmi les personnes visées mardi figure Mohammad al-Sounaydar, que le Trésor présente comme le gestionnaire d’un réseau de sociétés pétrolières entre le Yémen et les Émirats arabes unis, et l’un des plus importants importateurs de pétrole au Yémen. Trois entreprises de son réseau ont également été désignées, le Trésor précisant qu’elles ont coordonné la livraison d’environ 12 millions de dollars de produits pétroliers iraniens, en coopération avec une entreprise déjà désignée par les États-Unis, au profit des houthis. Depuis le début, en octobre 2023, de la guerre d’Israël à Gaza contre le Hamas, les houthis, proches de l’Iran, attaquent des navires en mer Rouge, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. En janvier, le président américain Donald Trump avait réinscrit le mouvement houthi sur la liste des organisations terroristes étrangères, visant à imposer des sanctions économiques plus sévères en réponse à ses attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge et contre des navires de guerre américains protégeant cette zone maritime stratégique. En mai, les États-Unis avaient annoncé un accord surprise le groupe dans lequel ils acceptaient de suspendre leur campagne de bombardement en échange de l’arrêt des attaques contre la navigation, même si les houthis ont déclaré que l’accord n’incluait pas Israël. L’armée israélienne a attaqué lundi des cibles houthies dans le port de Hodeida au Yémen lors de sa dernière offensive contre les militants, qui frappent les navires à destination d’Israël et lancent des missiles contre ce pays. Cette dépêche est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une information publiée en anglais par l'agence Reuters. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

