L’Institut Guimarães Rosa de Beyrouth affilié à l’ambassade du Brésil au Liban a accueilli le 16 juillet courant une soirée empreinte d’émotion à l’occasion de la séance de dédicace du livre Petites Mémoires gourmandes, signé par l’autrice

libano-brésilienne Leyla Tohmé Nassar et illustré par l’artiste brésilienne Isabelle Tuchband.

Ce recueil délicat, rédigé en portugais et en français, mêle souvenirs intimes et saveurs d’outre-mer, offrant au lecteur un voyage sensoriel à travers les cuisines de l’enfance, les instants suspendus, et les parfums d’une mémoire partagée.

« Ces recettes ne sont pas toutes les miennes. J’en ai accumulé énormément depuis que j’étais toute jeune. J’ai sélectionné mes préférées et celles que je trouve particulières pour les publier », avait confié Leyla Tohmé Nassar dans un entretien à L’Orient-Le Jour, en mai 2022.

La soirée de dédicaces a été enrichie d’une dégustation de spécialités d’inspiration brésilienne exécutées par No Chef in the Kitchen, inspirées des recettes évoquées dans l’ouvrage, invitant les convives à prolonger l’expérience du livre à travers les sens.

À la demande de l’autrice, les fonds obtenus grâce à la vente des exemplaires seront intégralement reversés à l’association libanaise Les Petits Soleils.

À la croisée des mots et des causes, cette rencontre chaleureuse a su réunir littérature, solidarité et culture dans un esprit de partage et d’humanité.