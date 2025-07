Le ministre de l'Énergie veut mentionner les puits artésiens illégaux sur le registre foncier libanais

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau Joe Saddi a adressé un courrier au ministère des Finances dans lequel il lui demande d'enregistrer les puits artésiens construits au Liban dans le registre foncier du pays, précisant que cette demande » s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les puits illégaux, selon un communiqué. Dans son courrier, le ministre a joint une liste détaillée de « 2 503 puits en infraction sur l’ensemble du territoire libanais », ainsi qu’un tableau recensant « les procès-verbaux établis ».Le ministre a également saisi le ministère de l’Intérieur et des Municipalités afin de donner les instructions nécessaires pour faire cesser l’exploitation de ces puits illégaux.Selon des experts, le Liban comptait quelque 50 000 puits entre 2009 et 2012, dont 80 % illégaux. ...

