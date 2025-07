La Défense civile annonce un bilan de 15 morts dans des frappes israéliennes à Gaza

La Défense civile a annoncé que des frappes israéliennes avaient fait 15 morts mardi dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne étend ses opérations autour de la ville de Deir el-Balah, dans le centre du territoire. Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées par des frappes sur le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Shati, dans le nord de Gaza. Le camp d'Al-Shati, sur le littoral de la Méditerranée, abrite des milliers de Palestiniens dans des tentes et des abris de fortune, alors que la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023. Raed Bakr, un père de famille de 30 ans, qui vit dans le camp avec ses trois enfants, raconte qu'il a entendu « une explosion massive » qui a emporté leur tente, mardi vers 01H40 (22H40 GMT lundi). « J'ai cru être dans un cauchemar. Du feu, de la poussière, de la fumée et des morceaux de corps projetés en l'air, des débris partout. Les enfants criaient », a témoigné à l'AFP Bakr, dont la femme a été tuée l'année dernière. Faute de pouvoir utiliser leur voiture à cause des pénuries de carburant, des habitants transportaient les blessés à pied. « Il n'y avait pas de voiture ni même de charrettes à ânes », a ajouté Bakr. Muhannad Thabet, 33 ans, qui vit lui aussi dans ce camp, a décrit « une nuit de terreur », en raison « de frappes aériennes et d'explosions ininterrompues ». Il raconte avoir transporté un enfant de six ans à l'hôpital voisin de Shifa, qui était débordé par le nombre de blessés. Selon Mahmoud Bassal, deux autres personnes ont été tuées à Deir el-Balah, où l'armée israélienne a annoncé lundi qu'elle étendait ses opérations et ordonné à la population d'évacuer. Selon le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU (Ocha), entre 50.000 et 80.000 personnes se trouvaient alors dans ce secteur, considéré jusqu'à présent comme relativement sûr. Environ 30.000 personnes y vivaient dans des camps de déplacés. Des images de l'AFP tournées mardi ont montré un important nuage de fumée au-dessus de Deir el-Balah, tandis qu'un drone de surveillance survolait la zone. L'Ocha a ajouté que près de 88% du territoire de Gaza était désormais soumis à un ordre d'évacuation israélien ou inclus dans une zone militarisée israélienne. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



