Face à la menace russe, Berlin et Oslo renforcent leur surveillance maritime

Berlin et Oslo ont annoncé lundi intensifier leur partenariat pour assurer la sécurité dans l'Atlantique nord, les mers Baltique et du Nord, dans un contexte de menace russe accrue depuis l'invasion de l'Ukraine. L'Allemagne et la Norvège « ont l'intention de renforcer la surveillance et le contrôle de ces zones stratégiques afin de contrer les menaces potentielles », ont indiqué les deux pays dans un communiqué commun. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, en février 2022, les incidents suspects se sont multipliés dans les eaux bordant ces deux pays membres de l'Otan et où la Russie dispose de nombreux points d'entrée. Sabotages de gazoduc et câbles sous-marins, brouillages GPS, survols de drones, navires espions russes...: des actions qui s'inscrivent dans le contexte de la « guerre hybride » entre la Russie et les pays occidentaux. « L'Atlantique nord, y compris le couloir maritime clé dit 'GIUK' ('Groenland-Islande-Royaume Uni, passage entre le Grand Nord et l'Atlantique que les sous-marins et vaisseaux russes sont obligés d'emprunter, ndlr), les mers du Nord et Baltique sont cruciales pour la sécurité de l'Allemagne et la Norvège », soulignent les deux pays. Ils ont notamment convenu de renforcer la protection d'infrastructures sous-marines essentielles, et d'approfondir leur coopération pour le développement de capacités spatiales. Ils veulent également compléter leur partenariat naval en renforçant leur coopération dans le domaine terrestre, ainsi que dans le domaieure de l'industrie et de l'énergie.



