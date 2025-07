Libération de Georges Abdallah : le parquet général forme un pourvoi, pas d'incidence sur son départ de France

Le parquet général de Paris a indiqué lundi dans un communiqué avoir formé un pourvoi en cassation contre la libération du militant libanais propalestinien Georges Abdallah, ce qui ne l'empêchera cependant pas de quitter comme prévu sa prison française vendredi pour rentrer au Liban. La cour d'appel a ordonné jeudi dernier la remise en liberté de Georges Ibrahim Abdallah, 74 ans, à condition que celui qui est l'un des plus anciens détenus de France après 40 ans de prison quitte le territoire et n'y revienne plus.La sortie de sa prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) interviendra vendredi. Il est ensuite prévu qu'il prenne un vol entre Roissy et Beyrouth, un départ organisé avec les autorités libanaises qui se sont réjouies de cette libération réclamée par elles depuis des années. Lire aussi La...

