Réunion au Sérail sur la pollution du Litani et du Qaraoun

Le chef du gouvernement, Nawaf Salam, a abordé lundi la question de la pollution du fleuve Litani et du lac Qaraoun, ainsi que celle de la sécheresse que connaît le Liban cet été, lors d'une réunion au Grand Sérail, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « La sécheresse accrue à laquelle le Liban fait face et le recul des niveaux d'eau dans le lac Qaraoun à moins de 45 millions de mètres cube, ce qui est très en deçà des moyennes annuelles, en plus de la pollution de 61 millions de mètres cube d'eau, nous met face à un défi écologique et humain », a déclaré M. Salam. La réunion s'est tenue en présence du ministre de l'Industrie, Joe Issa Khoury, de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, de l'Agriculture, Nizar Hani, du mohafez de la Békaa, Kamal Abou Jaoudé, de celui de Baalbeck-Hermel, Bachir Khodr, du directeur de l'Office national du Litani, Sami Alawiyé, du directeur du Comité du développement et de la reconstruction, Mohammad Ali Kabbani ainsi que de plusieurs autres responsables. M. Salam a appelé à « des mesures efficaces, dont le traitement des eaux usées, la surveillance écologique, la réparation des infrastructures, ainsi que l'inclusion des communautés locales dans la protection du fleuve ». Il a par ailleurs évoqué la pollution due aux déchets industriels et à l'agriculture, demandant à prendre des précautions pour éviter une nouvelle épidémie de choléra dans le pays. Le directeur de l'Office national du Litani a présenté pour sa part des données sur la pollution du fleuve. Il a été chargé, à la fin de la réunion, de mettre en place un plan de travail en coordination avec les personnes présentes.

