Des vols des la MEA reliant Beyrouth à huit destinations modifiés entre le 26 et le 30 juillet

La compagnie aérienne nationale Middles East Airlines (MEA) a annoncé lundi que certains de ses vols reliant Beyrouth à huit destinations seront modifiés entre le 26 et le 30 juillet pour des raisons « opérationnelles ». « Pour des raisons opérationnelles, les horaires de plusieurs vols à destination et en provenance de Paris, Nice, Istanbul, Doha, Larnaca, Djeddah, Accra-Abidjan et du Caire seront modifiés durant la période allant du 26 au 30 juillet », a souligné la MEA dans un communiqué, sans fournir davantage de détails. Certains vols seront donc avancés ou retardés, a-t-elle ajouté. Lors de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin, la MEA a maintenu ses vols depuis et à destination de Beyrouth, modifiant toutefois ses grilles de vols en raison des perturbations qui ont touché l'espace aérien régional. Lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2023-2024, la compagnie nationale était la seule à avoir maintenue sa desserte de Beyrouth à la suite de l'escalade israélienne sur la capitale.

