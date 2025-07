Immunité parlementaire de Bouchikian : le Parlement se réunira mercredi

Le Parlement libanais se réunira mercredi en séance plénière afin de prendre une décision sur la décision de lever ou non l'immunité parlementaire de l'ex-ministre de l'Industrie Georges Bouchikian, a annoncé lundi le vice-président de la Chambre, Elias Bou Saab. Le 8 juillet, le procureur général près la cour de cassation, Jamal Hajjar, avait adressé une lettre au secrétariat général du Parlement, via le ministre de la Justice Adel Nassar, demandant cette levée de l’immunité parlementaire de M. Bouchikian, actuellement député, afin d’engager des poursuites à son encontre pour détournement de fonds et falsification, selon des informations publiées dans un article en février. Le 1er juillet, le procureur général avait entendu l'ex-ministre sans toutefois prendre de mesures à son encontre. Celui-ci bénéficie de l’immunité parlementaire pendant la session extraordinaire en cours. Actuellement député Tachnag de Zahlé, Georges Bouchikian est le deuxième ministre du gouvernement précédent de Nagib Mikati (2021-2025) à faire l'objet d'une procédure judiciaire dans une affaire de corruption. Son ancien collègue au ministère de l'Economie, Amine Salam, est en détention, avec plusieurs autres officiels, dans une affaire de pots-de-vin. Autre question à l'ordre du jour de la séance prévue, selon M. Bou Saab, la formation d'une commission d'enquête parlementaire sur le dossier des Télécoms qui avait fait scandale en 2019, également pour une affaire de gaspillage de fonds publics. Une affaire dans laquelle seraient impliqués les anciens ministres de Télécoms Nicolas Sehnaoui (2011-2014) Boutros Harb (2014-2016) et Jamal Jarrah (2016-2019). Selon le numéro deux de la Chambre, la séance de mercredi sera une occasion pour les députés et anciens ministres concernés de se défendre avant la formation de la commission d'enquête qui devrait être formée à la majorité absolue des députés (65 sur 128). En novembre 2019, en plein mouvement de protestation contre le pouvoir, le procureur financier, qui était alors Ali Ibrahim, avait déféré ces trois anciens ministres devant la Cour suprême chargée de juger les ministres et présidents, une instance qui n'a jamais été formellement activée. Aucune suite n'avait été donnée à cette affaire à l'époque. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

