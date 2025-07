Les autorités évacuent des familles de bédouins de la ville de Soueida

Les autorités syriennes évacuent lundi des familles de bédouins de la ville à majorité druze de Soueida (sud), à la faveur d'un cessez-le-feu qui a mis fin à des affrontements sanglants entre les deux communautés, selon des correspondants de l'AFP et les médias officiels. Un correspondant de l'AFP aux abords de la ville dévastée a vu un convoi formé de quatre cars et de voitures entrer à Soueida puis en ressortir, chargés de civils dont des femmes et des enfants. Ils ont été conduits vers des centres d'accueils à Deraa, plus au sud, et à Damas, en coordination avec le Croissant-Rouge syrien, l'équivalent de la Croix-Rouge, a-t-il précisé. Selon l'agence officielle syrienne Sana, 1.500 personnes de tribus bédouines doivent être évacuées. Le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche a mis un terme à des violences qui ont fait plus de 1.000 morts en une semaine, selon une ONG. Les affrontements ont éclaté entre combattants druzes et tribus bédouines, aux relations tendues depuis des décennies, et ont été compliqués par l'intervention de tribus arabes sunnites qui ont afflué d'autres régions de la Syrie en renfort aux bédouins. Des exactions massives ont été rapportées par des ONG et des témoins, notamment des exécutions sommaires de druzes sur une large échelle. « Nous sommes parvenus à une formule qui nous permet de désamorcer la crise en évacuant les familles de nos compatriotes des bédouins et des tribus qui se trouvent actuellement dans la ville de Soueida », a annoncé le chef de la sécurité intérieure dans la province de Soueida, le général Ahmad Dalati, à la télévision officielle. Les autorités avaient annoncé un cessez-le-feu samedi, mais il n'est entré en vigueur que dimanche, après le retrait des combattants bédouins et des tribus d'une partie de la ville de Soueida, dont les groupes druzes ont repris le contrôle. L'annonce du cessez-le-feu par Damas est intervenue quelques heures après une déclaration de Washington affirmant avoir négocié une trêve entre la Syrie et Israël qui dit vouloir protéger les druzes, une minorité implantée aussi en Israël. Cet accord a permis le déploiement des forces gouvernementales dans la province --mais pas dans la ville même de Soueida-- ce que refusait jusqu’alors Israël. Un premier convoi d'aide humanitaire est entré dimanche dans la ville sinistrée, privée d'eau et d'électricité et où les vivres commençaient à manquer. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

