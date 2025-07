Leila Solh Hamadé annonce un centre pour les enfants atteints d’autisme à Baalbeck

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, s’est rendue au siège de l’Orphelinat islamique, dans le quartier de Zarif à Beyrouth, où elle a signé un accord en vue du lancement du centre Majed Hamadé pour les enfants atteints d’autisme à Baalbeck.Mme Solh a été accueillie par le président du conseil d’administration Aref al-Yafi, ainsi que par les membres du conseil. M. Yafi a prononcé un discours dans lequel il a déclaré : « Nous nous réunissons aujourd’hui pour signer un accord qui marque une nouvelle étape dans notre mission au service des plus démunis, grâce au généreux soutien de la Fondation al-Walid ben Talal. » « Nous continuerons ensemble notre œuvre de protection, de compassion et de construction d’une société plus humaine », a-t-il ajouté, après avoir remercié Mme Solh. À son tour, l’ancienne ministre a affirmé : « Lorsque l’État fait défaut dans les domaines du développement et des services, le manque devient plus cruel encore lorsqu’il touche les enfants, surtout en l’absence de centres spécialisés pour des cas sensibles comme l’autisme. » Et l’ancienne ministre d’ajouter : « Ce centre, les habitants de la Békaa l’attendaient depuis longtemps. Le voici qui voit le jour, non seulement grâce au financement, mais surtout grâce à une intention sincère et à la relation solide que nous entretenons depuis des années avec l’Orphelinat islamique, cette institution qui porte son nom avec authenticité et qui vit pleinement sa mission. »

