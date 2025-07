Grande manifestation au Maroc contre la situation « insoutenable » à Gaza

Des dizaines de milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Rabat contre la situation humanitaire « insoutenable » des Palestiniens dans la bande de Gaza et la normalisation des relations entre Israël et leur pays. Les manifestants ont défilé sur l'une des principales avenues du centre-ville de la capitale en brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes appelant notamment à la fin du blocus israélien à Gaza. « C'est une honte, Gaza est sous le feu », « Levez le blocus », « Maroc, Palestine, un seul peuple » et « non à la normalisation », ont scandé les manifestants réunis à l'appel de différentes organisations, notamment une coalition regroupant le mouvement islamiste Al Adl Wal Ihssane et des partis de gauche. Les quelque deux millions de Palestiniens assiégés par Israël à Gaza sont au bord de la famine après plus de 21 mois de conflit, déclenché par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. « Les Palestiniens sont affamés et tués sous les yeux du monde entier. Il est de notre devoir de dénoncer cette situation dramatique insoutenable », a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, Jamal Behar. Pour la jeune Hibattallah Rifqat, « Israël commet un nettoyage ethnique à Gaza. Ma participation à cette manifestation est une manière d'amplifier la voix des Palestiniens », a-t-elle dit. Plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu dans le royaume depuis le début de la guerre à Gaza, en soutien aux Palestiniens mais également pour réclamer l'abrogation de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, actée fin 2020. Le Maroc a officiellement appelé « à l'arrêt immédiat de la guerre israélienne sur Gaza », sans remettre en question la normalisation. « Dénoncer le drame à Gaza est la moindre des choses. Il est crucial que ça cesse. Et (...) nous sommes contre toute forme de normalisation (avec Israël) », confie une manifestante, Hasna Ouazzani. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

